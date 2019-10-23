Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР

Один из родственников участников перестрелки, Василий Дакишвили рассказал, что стороны договорились о встрече, и от их семьи поехали три человека. Когда фермеры явились на место, Бациевы начали стрелять, не вступая в диалог.
Действия стражей порядка прокомментировал председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его словам, в поселке может начаться кровная месть.
"Вы представляете, если чеченцы с грузинами начнут там войну? Там не хватит только полиции и Росгвардии, поэтому и привлекли туда БТР и все остальное", – цитирует Пашкина телеканал "360".
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