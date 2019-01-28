В Архангельске мужчину до смерти забили лопатой из-за 5 тысяч

В Архангельске местного жителя насмерть забили стулом и лопатой из-за долга в пять тысяч рублей. Фигурантам данного дела вынесли приговор.
Установлено, что обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру знакомого и стали требовать вернуть взятые в долг пять тысяч рублей. В ходе конфликта потерпевшему нанесли множественные удары руками, ногами, стулом и лопатой. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Двух фигурантов признали виновными в убийстве, пишет FlashNord.
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