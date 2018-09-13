На Урале полицию обокрали на 3,5 миллиона

Во время ремонта собственного дома житель Курска обнаружил под полом 260 золотых монет, отчеканенных в конце XIX – начале XX веков. Стоимость находки оценивается в 3,5 миллиона рублей. Ее у уральца изъяли и поместили в комнату хранения вещдоков отдела полиции №1 курского УМВД, передает портал Ura.ru. По судебному решению клад должен был быть отправлен в Гохран России в Москве. Опечатанная коробка действительно пришла в учреждение, однако внутри вместо золотых монет были обнаружены три железных гаечных ключа и степлер. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность".