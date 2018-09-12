Под Петербургом подростка избили до разрыва печени

В Ленинградской области произошел вопиющий случай. Подростка избили до разрыва печени и перелома костей носа.
По версии следствия, преступление совершила компания молодых людей. После распития спиртного ребята вышли на улицу, где два подростка избили 17-летнего парня, нанеся ему множественные удары кулаками в область головы и туловища. Возбуждено уголовное дело, передает FlashNord.
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