Новые подробности взрыва на заводе под Нижним Новгородом

Днем 31 августа в цехе по переработке отходов завода имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, где проводилась утилизация мин, произошел взрыв. По первоначальным данным, в результате ЧП пострадали три человека, еще двое погибли. Согласно последним данным, озвученным пресс-секретарем Приволжского исследовательского медицинского института (ПИМУ), число пострадавших увеличилось до пяти. Четверо из них были доставлены в дзержинскую больницу, передает портал newsnn.ru. Одна женщина, получившая ожоги 80% тела, была направлена в ожоговый центр ПИМУ.

Отметим, после взрыва на заводе начался пожар, который спровоцировал угрозу повторного взрыва. Администрация Дзержинска по громкоговорителям сообщила жителям города, что ситуация находится на контроле, а жизни и здоровью людей ничего не угрожает. На место ЧП выехали следователи.

На борьбе с огнем трудились 193 человека и 26 единиц техники. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Сообщается, что открытое горение ликвидировано, ведется ликвидация последствий пожара.