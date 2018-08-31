Взрыв на заводе под Нижним Новгородом: есть жертвы

На крупном оборонном предприятии в Нижегородской области прогремел взрыв. Сообщается, что в результате ЧП погибли как минимум три человека.

Кроме того, из-за взрыва возник пожар на площади около 100 квадратных метров, передает РИА Новости. В данный момент его пытаются локализовать и потушить. Обстоятельства ЧП выясняются. Стоит отметить, что завод имени Я.М. Свердлова является одним из крупнейших в боеприпасной отрасли России.