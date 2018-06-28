В Челябинской области пассажиру иномарки снесло полголовы (видео)

Жертвой столкновения Toyota Camry с несколькими грузовиками в Челябинской области стал один человек, сообщает телеканал "360". Прибывшие на место спасатели смогли вытащить двоих из покореженной машины. Один человек погиб, второго доставили в больницу. Еще двух пострадавших госпитализировали до приезда специалистов.
По словам очевидца, водителю оторвало ногу, а пассажиру сзади срезало половину головы. Подростка, который сидел впереди, вытащили с множественными переломами из-под торпеды.
Парень оказался пациентом клиники Кащенко
"За******* до смерти не получилось, теперь операциями добьет"
Продюсер сделал неожиданное признание
Артист развелся лишь по требованию оперной дивы