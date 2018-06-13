"Не выдержал издевательств": 52-летний слесарь зарезал молодого коллегу

В Череповце 52-летний слесарь убил 41-летнего коллегу. Трагедия произошла, когда мужчины отмечали новогодние праздники, передает FlashNord.

Следствие установило, что слесарь пригласил после рабочей смены в гости напарника. В ходе совместного распития алкоголя между мужчинами возникла ссора. В порыве злости хозяин квартиры ударил гостя ножом в спину. Пострадавший скончался, убийцу арестовали.

В зале суда обвиняемый заявил, что коллега часто его унижал. В ночь преступления слесарь не стерпел обиды и ударил гостя ножом, хотя смерти ему не желал.