Под Воронежем юноша искромсал топором мать и отца

21-летний россиянин жестоко расправился с родителями из-за бытовой ссоры. После убийства семьи он три дня прятался на чердаке.

Тревогу забили жители поселка Таловая. Они позвонили в полицию и сообщили, что их соседи уже два дня не выходят из дома. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на кухне убитого 48-летнего хозяина дома и его 42-летнюю жену.

Виновного в жестокой расправе нашли на чердаке. Им оказался сын убитых, который во всем сознался. Юноша рассказал, что у них с отцом произошел бытовой конфликт. В бешенстве молодой человек схватил нож и ударил им родителя в шею.

На шум вышла мать, которой парень также нанес ножевое ранение, сообщают "Вести.Воронеж". Но на этом он не остановился. Убийца взял в сарае топор и добил родителей.

Преступник уже задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, ранее зверское преступление произошло в поселке Псебай Краснодарского края. По многочисленным свидетельствам жителей села, подростки напали на многодетную мать в темном переулке, изнасиловали, убили и надругались над ее телом. Один из участников "банды" был найден пьяным и в крови недалеко от места преступления.