Растерзавших родственника Лозы собак застрелили

В Терветуправление №1 Истринской ветеринарной станции привезли трупы шести собак, рассказал главный ветеринарный инспектор Московской области Максим Ереза. Животных, которые в марте 2018 года растерзали 19-летнего Олега Шушунова, застрелили в поселке Курсаково в Подмосковье, передает Eg.Ru. О том, кто это сделал, не сообщается. Бешенства у убитых животных не обнаружили.

Напомним, что страну потрясла история страшной смерти молодого человека, которого загрызла стая собак. Певец Юрий Лоза рассказал, что тот был мужем его племянницы. "Мы всей семьей стараемся ее успокоить, но получается плохо. Она ведь беременна от Олега, через месяц ей рожать", – добавил музыкант.