Кемеровский врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ

В Сети опубликовано видео, на котором врач скорой помощи из Кемерово Альберт Табермаков рассказал, почему заявил на митинге о "300 погибших" при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Мужчина извинился за распространение ложной информации. Реальное число погибших в ТЦ достигло 64 человек.

Ужасная трагедия в Кемерово породила целую волну пугающих слухов о количестве погибших в торговом центре "Зимняя вишня". Назывались цифры в 100, 200 и даже 300 жертв. К распространению этой информации подключились не только провокаторы и нечистоплотные блогеры, пожелавшие привлечь к себе внимание, но и запутавшиеся неравнодушные граждане.

Так, на митинге в Кемерово после трагедии выступил врач скорой помощи Альберт Табермаков, который повторил собравшимся слух о "300 погибших" и переполненных моргах. Ему, как представителю экстренных служб города, люди поверили. Однако позже выяснилось, что эту информацию мужчина почерпнул, как и все, из Сети. В интернете появилось видео, где врач объясняет свои слова и просит прощения за распространение ложной информации.

В медицинском сообществе "Здоровье Кузбасса" говорится, что коллеги, работавшие в ту ночь на пожаре, потребовали от него опровержения. "Я там лично не был", – признался медик. Он добавил, что в память о погибших извиняется за свои слова, которые ввели многих людей в заблуждение.

Отметим, многие эксперты успели высказаться об опасности распространения недостоверных сведений после трагедии в Кемерово. Рассказали об этом и на высшем уровне. "Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах", – цитирует РИА Новости президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что один из дезинформаторов, преувеличивший число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ, – украинский пранкер Евгений Вольнов. Он обзванивал больницы города и, представляясь сотрудником МЧС, говорил о нескольких сотнях тел, которые необходимо разместить в моргах. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды". Телефонный хулиган объявлен в международный розыск.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Возбуждено уголовное дело.

