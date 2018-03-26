Болтливым родителям запретили приближаться к телам детей
Кемеровчанин также отметил, что правоохранители забирают камеры и мобильные телефоны у жителей прилегающих к ТЦ домов. "По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении. Официальных сообщений на этот счет нет", — говорится в сообщении "Эха Москвы" в Twitter.В свою очередь полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что изучит вопрос с подписками о неразглашении, передает Lenta.ru. Он отметил, свяжется по этому поводу со Следственным комитетом России (СКР).
Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По данным МЧС на 18:00 по местному времени (14:00 мск), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17. Со слов одного из врачей, тела погибших пока не выносят из "Зимней вишни", чтобы не вызывать панику среди собравшихся. СКР уже провел первые задержания по данному делу. В числе подозреваемых – совладелица торгового центра Надежда Судденок, ответственный за пожарную безопасность Александр Никитин, технический директор Георгий Соболев и начальник ЧОП "Центр защиты" Евгений Светлицкий. Также допрошен ответственный за объект от ЧОП Евгений Гумиров. Он рассказал полицейским, что был в ТЦ с самого начала. Его показания восстановили трагедию по минутам.
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