Из тюменской школы эвакуировали более 400 детей

В одной из школ Тюмени после второго урока сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из здания эвакуировали 406 учеников, а также всех учителей.
Прибывшие на место пожарные констатировали короткое замыкание электропроводки, вызванное светильником на потолке. Сейчас на месте находятся 15 человек личного состава МЧС, передает nashgorod.ru.
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