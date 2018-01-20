В Подмосковье умерла изнасилованная отчимом трехлетняя девочка

Трагедия разыгралась в Балашихе 15 января. По данным следователей, 30-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения избил свою трехлетнюю падчерицу за непослушание, передает РЕН ТВ.
Девочку доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой. Также медики обнаружили следы сексуального насилия. Врачи пытались спасти малышку, но она впала в кому, а через несколько дней скончалась.
Подозреваемого арестовали. Мужчина дал признательные показания.
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