В Петербурге женщина отсудила 50 тысяч за царапины на пианино

Жительнице Санкт-Петербурга удалось востребовать 50 тысяч с транспортной компании. Сотрудники организации поцарапали ее пианино при перевозке.

"Скорейшей оплаты долга не последовало, и судебный пристав принудительно списал с банковского счета организации всю сумму задолженности", – сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Исполнительное производство по делу было закончено, передает Flashnord.

