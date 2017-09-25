В Петербурге женщина отсудила 50 тысяч за царапины на пианино

Жительнице Санкт-Петербурга удалось востребовать 50 тысяч с транспортной компании. Сотрудники организации поцарапали ее пианино при перевозке.
"Скорейшей оплаты долга не последовало, и судебный пристав принудительно списал с банковского счета организации всю сумму задолженности", – сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Исполнительное производство по делу было закончено, передает Flashnord.
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