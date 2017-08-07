Подробности гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии
В момент трагедии в доме местных жителей гостила семья из подмосковных Химок. В здании находились два семейства. Известно о девяти погибших в страшном пожаре. В их числе оказались пятеро детей, передает РЕН ТВ.
"Мы, когда увидели, уже крыша горела. К дому близко подойти невозможно было, а тем более кого-то спасти. Хозяйка, которая сама спаслась, ходила по улице, кричала, просила спасти детей", – рассказал свидетель.
По предварительным данным, погибли женщина с двумя детьми и бабушка, приехавшие в Угузево. Также жертвами пожара стали трое детей семьи, девушка и глава семейства принимающей стороны. Пожарным удалось спасти трех человек.
В тушении были задействованы 14 единиц техники и 27 человек личного состава, в том числе от МЧС семь единиц техники и 16 человек личного состава. Власти Башкирии объявили в связи со случившимся траур по погибшим.
Предварительной причиной пожара называют неисправность электропроводки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника руководителя республиканского следственного управления Следственного комитета России Светлану Абрамову. Для тщательной проверки всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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