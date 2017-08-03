Огонь оставил улики на трупе под Петербургом

На обочине грунтовой дороги в микрорайоне Торфопоселок в Волховском районе Ленинградской области были обнаружены обгоревшие останки мужчины, передает Flashnord. Эксперты выяснили, что его смерть наступила за двое суток до обнаружения. Если преступник хотел замести следы при помощи поджога, то он просчитался – региональное управление Следственного комитета отчиталось об изъятии ряда улик. Назначены необходимые медицинские экспертизы. Личность погибшего устанавливается.