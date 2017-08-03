Детей доставили в больницу после ДТП с КамАЗом

Появилась уточненная информация по поводу ДТП в Краснодарском крае. По имеющейся информации, авария произошла на 13-м километре дороги Новороссийск – Керченский пролив. Грузовик КамАЗ, по предварительным данным, применил экстренное торможение, из-за чего его прицеп поменял траекторию движения и выехал на встречную полосу. Водитель микроавтобуса Mercedes, чтобы избежать столкновения, был вынужден съехать в кювет. "В микроавтобусе находились десять человек – двое взрослых и восемь детей. Все несовершеннолетние доставлены в городскую больницу №1 Новороссийска", – цитирует "Газета.ru" пресс-службу регионального управления МВД. Микроавтобус с детьми ехал из лагеря "Горный родник" в Нальчик.