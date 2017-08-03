На Урале военные устроили массовую поножовщину

Стенка на стенку пошли контрактники в уральской в/ч 31612: 14 ножевых ранений получили бойцы Еланского гарнизона. На место прибыл заместитель командующего ЦВО генерал-лейтенант Хасан Калоев, ожидается приезд министра обороны России Сергея Шойгу.

Побоище случилось в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов в Елани Свердловской области. Шесть десятков тувинских бойцов сошлись в поединке с сотней военнослужащих местного гарнизона. Все – контрактники, сообщает URA.RU.

Как сообщил источник в Министерстве обороны, для прохождения курса выживания три месяца назад в Елань прибыли шесть десятков контрактников. Отметить окончание учебы воины решили горячительными напитками. В ходе пьянки всколыхнулись старые обиды, и бойцы решили отомстить местным военнослужащим. Вооружившись всем, что было под руками, тувинцы отправились громить казарму в/ч 31612. В итоге 14 местных военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Организовавшие драку тувинцы, прошедшие трехмесячный курс выживания, не пострадали.

"В Еланский учебный центр прибыла большая рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым", – сообщает URA.RU со ссылкой на источник. Кроме того, ожидается приезд министра обороны России Сергея Шойгу.

"Мы пока работаем. Когда соберем всю необходимую информацию об обстоятельствах, чтобы это было не в ущерб делу, тогда сможем прокомментировать", – сказал Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу Следственного комитета России.

Позже в минобороны заявили, что сообщения о пьяной драке в одной из воинских частей на Урале не соответствуют действительности. В частности, никакой поножовщины, о которой сообщалось ранее, не было.

"На почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер, получили легкие травмы и ссадины", – уточнили в пресс-службе. Пресс-офицер добавил, что медицинское обследование в тот же день не выявило "никаких фактов употребления алкоголя в подразделении", – сообщает газета "Известия".

