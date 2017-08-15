Шарий обвинил девелоперов в уничтожении пляжей Севастополя

В Севастополе продолжаются скандалы вокруг застройки города некоторыми местными девелоперами. Согласно распространенной в СМИ информации, прямо сейчас на Солдатском пляже Севастополя ведется строительство апартаментов.

По некоторым данным, на узкой прибрежной полосе будет возведено 10 домов. В итоге ранее общедоступный пляж станет фактически придомовой территорией, утверждает издание "Примечание".

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При этом пункт 3 стать 51 Градостроительного кодекса России запрещает выдачу разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки. Кроме того, на застраиваемой территории находятся краснокнижные деревья, в частности, можжевельник.

"Сам пляж утратит свой рекреационный смысл, поскольку претендовать на него будут 1,5 тысячи отдыхающих соседних пансионатов и еще около 10 тысяч человек местного населения", – пишет портал, добавляя, что это явно чрезмерно для 30-метровой прибрежной полосы.



К обсуждению ситуации подключился известный видеоблогер Анатолий Шарий. В опубликованном ранее ролике он поведал о главных действующих лицах местного строительного бизнеса. По его словам, это бывший депутат Горсовета Севастополя, ныне депутат Госсовета Республики Крым Евгений Кабанов, а также экс-глава минобороны Украины Павел Лебедев.

Как утверждает блогер, возглавляемая Кабановым компания "Интерстройсервис" построила в Севастополе 16-этажный жилой комплекс "Вершина успеха", перекрывший вид на достопримечательности города русской воинской славы.





Как отмечают эксперты, подобная застройка Севастополя стала возможна из-за применения части документов украинского периода, которые были легализованы в российском законодательном поле. "Серьезная прослойка местных чиновников с "украинскими корнями", – цитирует "Ридус" блогера Сергея Колясникова.

В свою очередь, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев уверен: причина сложившейся ситуации в недостаточной активности местных правоохранительных органов. "Нужно время и работа правоохранителей, других вариантов нет. Когда они поймут, что за подобные действия наступает ответственность по закону – это остановит проблему", – сказал он.

А по мнению главы Международного института новейших государств Алексея Мартынова, современная крымская политическая и бизнес-элита пока не соответствует российским реалиям. "Очевидно, что подавляющему большинству современной крымской элиты, которая не в состоянии это понять и изменить свое мировоззрение, придется уступить место для новых представителей новой элиты", – заявил эксперт.

