На судоходном канале под Калининградом всплыла женская голова

На судоходном канале в городе Светлый Калининградской области на поверхности воды была обнаружена голова женщины, передает Flashnord. По оценкам экспертов, она была принудительно отделена от тела. Смерть наступила приблизительно за семь – десять дней до обнаружения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.