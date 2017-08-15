Жительница Новгорода подала на соседей в суд из-за занавесок

В Великом Новгороде судебные приставы оказались вовлечены в длительное противостояние соседей по коммунальной квартире. Сейчас они следят за исполнением решения суда, который обязал новгородцев снять занавески с окон, которые "препятствующих прохождению света".

По мнению взыскательницы, занавески мешают ее горшкам с цветами, которые расположены на кухонном подоконнике. Ей в трешке принадлежит одна комната.

"Коммунальные дрязги затронули все возможное пространство: женщину соседи заставили в судебном порядке убрать кастрюли с газовой плиты и лишние вещи из кухни, освободить полки от банок и другого имущества", – сообщает пресс-служба УФССП по Новгородской области. В итоге по кухне удалось добиться положительного результата и фактического исполнения документа.

Новгородка не осталась в долгу у соседей и нанесла им ответный удар своей претензией. Через суд она добилась того, чтобы общую лоджию прекратили использовать в качестве кухни. Заодно ее не устроили занавески, мешающие поступлению солнечного света для ее растений.

Приставы отмечают, что на их исполнении у новгородских приставов находится более тысячи подобных документов. По ним люди делят не только земельные участки, заборы, дома, но и время общения со своими детьми. "Во всех таких случаях без знания действующих законов и умения разбираться в психологии – обойтись не получается", – заключают приставы.

Как писали Dni.Ru, ранее в Мурманской области пенсионерка бросила пить из-за долгов и вмешательства судебных приставов. На женщину позитивно повлияло удержание 50% социальных выплат. Ей пришлось избавиться от вредной привычки, потому что денег стало хватать только на еду.