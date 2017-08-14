"Порно-няней" из Воронежа заинтересовалась прокуратура

Следственный комитет по Воронежской области организовал доследственную проверку информации о весьма нетрадиционных методах работы профессиональной няни. По некоторым данным, женщина успокаивает плачущих подопечных, показывая им фильмы для взрослых.

Прокуратура обратила внимание на информацию, которая ранее появилась в СМИ о шокирующих методах воспитания профессиональной няни, которая присматривает за детьми около десяти лет. В ходе процессуальной проверки следователи планируют установить, действительно ли женщина показывает порнофильмы своим воспитанникам.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на официально сайте СК по региону. Ранее информация о нетрадиционных методах работы няни была распространена изданием "Блокнот Воронеж".

Там сообщалось, что в одной из групп соцсети "Вконтакте" женщина поделилась своими "профессиональными" секретами в работе с детьми. "Когда они перестают меня слушать, то включаю порно и иду заниматься своими делами. И мне, конечно стыдно, но куча рекомендательных писем и положительных отзывов", – написала няня.

Пост женщина выложила анонимно, поэтому личность ее пока не установлена. Также остается загадкой и то, детям какого возраста женщина демонстрирует фильмы для взрослых. Известно только, что трем воспитанникам "порно"-няни клубничка пришлась по вкусу.