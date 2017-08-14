Юный рецидивист спрятал ворованный телескоп в сарае

В суд Сямженского района Вологодской области передано дело 16-летнего рецидивиста, привлекавшегося к ответственности за кражу, передает Flashnord. Следствие установило, что через окно на чердаке юноша пробрался в дачный домик жителя Ярославля и украл телескоп со штативом стоимостью пять тысяч рублей. Добычу он спрятал в своем сарае. В ходе следствия имущество было изъято и возвращено законному владельцу.