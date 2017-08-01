В Новгороде полицейский продавал данные умерших

Управление Следственного комитета по Новгородской области завершило расследование в отношении бывшего полицейского. По данным правоохранителей, он продавал данные об умерших сотрудникам ритуальных служб.
"Сотрудники похоронной службы оказывались на месте раньше своих коллег и первыми предлагали услуги по погребению", – пояснили в Следственном комитете. Материалы дела были направлены в суд, передает Flashnord.
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