В погоне за красивым селфи две девушки попали под машину

На Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга неподалеку от поворота на Кронштадт автомобиль сбил двух вышедших на проезжую часть девушек, передает РИА ФАН. Пострадавшие с тяжелыми травмами оказались в больнице. Сообщается, что девушки хотели сделать эффектное селфи на фоне военно-морского парада. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.