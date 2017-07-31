В погоне за красивым селфи две девушки попали под машину

На Кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга неподалеку от поворота на Кронштадт автомобиль сбил двух вышедших на проезжую часть девушек, передает РИА ФАН. Пострадавшие с тяжелыми травмами оказались в больнице. Сообщается, что девушки хотели сделать эффектное селфи на фоне военно-морского парада. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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