В жилом доме на Алтае произошел взрыв

Утром 31 июля в одной из квартир жилого дома в селе Бурла Бурлинского района Алтайского края произошел взрыв газа. "В результате хлопка в квартире были выбиты стекла и двери. В результате хлопка пострадали два человека, с травмами доставлены в больницу", – цитирует РИА Новости региональное управление МЧС. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. На месте происшествия работают экстренные службы и полиция.