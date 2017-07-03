Молодежь собралась в Крыму на форум "Таврида"

В Крыму стартует Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида". На полуостров в третий раз приехали лучшие представители творческой молодежи из всех регионов России.

В этом году на форуме пройдет восемь тематических смен, он объединит более трех тысяч молодых людей из всех регионов страны. Первыми участниками станут молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты. Атмосфера творчества сопровождает участников с самого начала:

на площадке форума волонтерский корпус встретил молодых людей флэшмобом-мюзиклом "Остановка Таврида".

Затем гости форума увлеклись квестом "Привет, Таврида!", во время которого участникам в малых группах предстояло пройти девять станций – ответить на вопросы по тематике смены, познакомиться и сплотиться во время тим-билдинга и показать свою спортивную подготовку.

Еще один флэшмоб "О-ла-ла, Таврида" ждал молодежь после квеста, а потом открылся большой фестивальный шатер, стартовали спортивная программа, анимация и начали работу мастер-классы.

А утром 3 июля участники форума "Таврида" получили письмо от Владимира Путина. "Форум помогает молодым людям приобрести ценный жизненный опыт и реализовать новые перспективные инициативы", – сказано в приветствии. Президент выразил уверенность, что форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными идеями, нацеленными на практическую отдачу.





Форум "Таврида" проходит в Крыму уже в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, музейное дело и преподавание истории. Организаторы форума – Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.