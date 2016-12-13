Команда из Севастополя стала первой на фестивале патриотической песни

Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни назвал победителей. Первое место в конкурсе заняла группа Touch the Wind из Севастополя. Гран-при фестиваля достался команде из Калужской области под названием My sister's band.

Заключительный тур молодежного фестиваля патриотической песни прошел 12 декабря в Москве. Этот день не только выявил лучших среди 12 участников, пробившихся в финал, но и стал серьезной подготовкой к запланированному гала-концерту. В последней схватке сошлись пятеро сольных исполнителей и семь музыкальных коллективов. Их выступления сопровождались видеоклипами – рассказами о том, как создавались композиции.

Как отмечают организаторы фестиваля, его участники – это музыканты, которые создают уникальный контент, задают новые тренды, формирующие культуру современной патриотической песни. Победителей ждет профессиональная запись и выпуск альбома, размещение треков в iTunes, съемка видеоклипа, а главное – работа с одним из лучших продюсерских центров России.

Идея фестиваля появилась на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в прошлом году. В итоге конкурс стал одним из важнейших инструментов по круглогодичной поддержке и сопровождению участников форума.

По словам директора Роспатриотцентра Ксении Разуваевой, два года назад было решено уйти от традиционного понимания патриотических фестивалей и "создать интересный молодежный конкурс, который позволит формировать новую музыкальную патриотическую культуру, при этом создавать реальные механизмы продвижения молодых музыкантов". Разуваева рассказала, что было получено более 400 заявок. В финал прошли 12 коллективов из Красноярского края, Севастополя, Республики Татарстан, Алтайского края, Саратовской, Курской и Мурманской областей.

Оценивали выступления финалистов вместе с Ксенией Разуваевой музыкальный продюсер и партнер фестиваля Елена Кипер, российский рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков), российская гимнастика, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, русский писатель, журналист, поэт, критик и сценарист Александр Вулых, руководитель отдела лицензирования музыкального и видеоконтента в компании Black Star и Music Александра Носач, российский артист Денис Майданов, заместитель гендиректора медиахолдинга "Русская медиагруппа" Елена Кунина, музыкальный продюсер и президент компании CD-Land Юрий Цейтлин, композитор, продюсер и звукорежиссер Андрей Самсонов, директор концертной компании NCA-Live Ева Самсонова.

По общему решению третье место занял Юрий Мещеряков из Алтайского края, второе – Елена Костромина из Забайкальского края, а на первое место поднялась группа Touch the Wind из Севастополя. Гран-при фестиваля получил коллектив My sister's band из Калужской области. А победителем в номинации "Народное признание" стал дуэт Ратель и Арсения (Ratel&ARSENIYA) из Курской области.

"Каждый, кто подает заявку, рассказывает о самом себе, о том, как он относится к стране, как он живет в ней, что он чувствует, как он умеет любить, дорожить и ценить", – отметила член жюри фестиваля Елена Кипер. По ее словам, в этом конкурсе участвуют люди со всей страны, создающие такой продукт, который хочется слушать, в котором есть содержание и смысл.