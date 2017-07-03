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Погибшие на озере под Челябинском дети отмечали выпускной

Фото: 74.mchs.gov.ru
Утонувшие на водоеме Максим 2 июля отмечали выпускной дочери арендатора этого озера. Мужчина решил отпраздновать важное событие и собрал друзей на побережье.
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Отдохнув на берегу, мужчина захотел прокатить детей на весельной алюминиевой лодке. Проплыв примерно 50 метров, судно неожиданно пошло ко дну.

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Над озером раздался крик, на который отреагировали находящиеся на берегу гости праздника, передает РЕН ТВ. Двое мужчин бросились на помощь утопающим, но погибли сами.

Известно, что лодка принадлежала арендатору водоема, местному предпринимателю из армянской диаспоры. Он был вместе с детьми. При этом права управлять маломерными судами у мужчины не было. 

Кроме того, выяснилось, что в лодке находились девять человек, что существенно больше ее грузоподъемности, сообщает "Интерфакс". Пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России уточнила, что установлен факт гибели семи человек.

 

В числе умерших – трое мужчин, а также десятилетняя девочка, мальчики двух, восьми и 15 лет. Водолазы продолжают поиск тела последнего из семи погибших. По информации источника в правоохранительных органах, еще четверо взрослых спаслись, сумев доплыть до берега.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля в Чесменском районе Челябинской области. Мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Автор: Людмила Фоканова3 июля 2017, 12:42

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