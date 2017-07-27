Хорошавин покинул суд на скорой

Очередное заседание суда Южно-Сахалинска по делу бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина перенесено на 31 июля. Причиной стало плохое самочувствие подсудимого.

В здание суда Южно-Сахалинска, где рассматривалось дело бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, были вызваны врачи. Обвиняемый покинул зал заседаний на скорой помощи.

"Хорошавин уже давно чувствует себя плохо", – цитирует РИА Новости адвоката Игоря Янчука. Он пояснил, что у экс-главы региона повысилось давление. "Дальше его будут осматривать в СИЗО", – добавил юрист. По ходатайству защиты слушание перенесено на 31 июля.

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, его советника Андрея Икрамова, бывшего зампреда правительства региона Сергея Карепкина и экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николая Борисова суд Южно-Сахалинска начал рассматривать 6 марта. Адвокат Янчук, представлявший интересы Карепкина, теперь защищает Хорошавина.

Под следствием экс-чиновник находится с марта 2015 года. Хорошавин обвиняется в нескольких эпизодах взяточничества. По данным следствия, сумма, полученная всеми фигурантами дела, составляет 522 миллиона рублей.