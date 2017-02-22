Хорошавин попросил в СИЗО турник

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, этапированный на остров на время проведения суда, жалуется на отсутствие в СИЗО спортивных снарядов. Он просит руководство изолятора установить турник в прогулочном дворике.

Известно, что Хорошавин все свое свободное время посвящает спорту, не хватает ему только турника. Посетивший его председатель областной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Юрий Сироткин отметил, что экс-губернатор прекрасно себя чувствует, как душевно, так и физически.

По его словам, бывший чиновник ни в чем не нуждается. "Во время моего визита я не застал его в камере, он был в прогулочном дворике, отжимался и выполнял силовые упражнения. Пожаловался лишь на неоснащенность территории изолятора спортивными снарядами", – цитирует Сироткина Life.ru.

Председатель областного ОНК рассказал, что Хорошавин обратился к руководителю СИЗО с просьбой установить турник в прогулочном дворике. Его обращение уже находится на рассмотрении у начальства.

Отметим, 22 февраля в Южно-Сахалинске суд оставил без изменения меру пресечения экс-губернатору области. Хорошавин по-прежнему под стражей вопреки ходатайству адвокатов о домашнем аресте. Следующее заседание состоится в начале марта.

Напомним, Александр Хорошавин был задержан в марте 2015 года и снят с поста главы региона в связи с утратой доверия. Экс-губернатора и его сообщников обвиняют в получении взяток на 522 миллиона рублей.