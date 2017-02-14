Хорошавина этапировали на Сахалин

Бывший губернатор Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, этапирован на Сахалин. На полуострове пройдет заседание по делу экс-чиновника, передает телеканал "360".
Предварительное слушание, которое пройдет в закрытом режиме, назначено на 20 февраля. До этого момента Хорошавин будет находиться в СИЗО Южно-Сахалинска, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
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