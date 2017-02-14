Хорошавина этапировали на Сахалин

Бывший губернатор Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, этапирован на Сахалин. На полуострове пройдет заседание по делу экс-чиновника, передает телеканал "360".

Предварительное слушание, которое пройдет в закрытом режиме, назначено на 20 февраля. До этого момента Хорошавин будет находиться в СИЗО Южно-Сахалинска, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.