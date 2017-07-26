Россияне все чаще выбирают курорты Минвод

По итогам первого полугодия Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Минеральные Воды стали наиболее популярными туристическим направлениями среди россиян. К такому выводу пришел Ростуризм, проведший совместно с агрегаторами туристических предложений России и туроператорами исследование рынка.



При этом, как отметили в ведомстве, спрос на Минводы заметно возрос. В этом направлении объем продаж авиабилетов из российских городов увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В то же время, по словам специалистов, средняя стоимость авиаперелета снизилась на 21% – с 6449 до 5128 рублей.

По оценкам наблюдателей, рост интереса к Минеральным Водам обусловлен несколькими факторам. Сказывается и общий рост туристического рынка на после сложного 2016 года, и снижения среднего чека на перелеты, и перераспределение турпотока по российским курортам.

По итогам первой половины 2017 года общий объем продаж на рынке авиаперевозок увеличился на 55%. По словам экспертов, статистика продаж свидетельствует о выходе из кризиса. "По факту мы видим корректировку после кризисного снижения продаж в 2016 году", – отметил гендиректор интернет-сервиса для путешественников Александр Сизинцев. По его словам, одна из главных тенденций на туристическом рынке – это снижение среднего чека на авиаперелеты благодаря росту популярности безбагажных тарифов.