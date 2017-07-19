Суд освободил инвалида Мамаева из СИЗО

Тимирязевский суд Москвы освободил из следственного изолятора осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева. Об этом журналистам заявил его адвокат Андрей Орлов.

"Изменили меру пресечения на подписку о невыезде", – сказал юрист. По словам Орлова, Мамаева должны выпустить из СИЗО в ближайшие часы.

ПО ТЕМЕ Москалькова посетила осужденного за разбой инвалида

Выездное заседание Тимирязевского суда проходило в следственном изоляторе "Матросская тишина" в закрытом режиме. До этого в суд поступила копия медицинского заключения, в соответствии с которым у Мамаева было выявлено заболевание, которое препятствует содержанию под стражей, передает "Газета.Ру".

В российском законодательстве существует возможность освобождения от отбывания наказания в местах лишения свободы при наличии серьезных заболеваний. После подтверждения диагноза осужденного независимой врачебной комиссией, документы для его освобождения из под стражи направляются в суд, который затем выносит соответствующее решение.

Напомним, 28-летний Антон Мамаев болен редким заболеванием, из-за которого у него наступила атрофия всех мышц. Тем не менее, несмотря на его физическое состояние, 30 июня суд в Москве признал его виновным в организации разбойного нападения с целью завладения мотороллером.





Инвалид-колясочник был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. После оглашения приговора Мамаева поместили в следственный изолятор "Матросская тишина".

Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Разгорелась дискуссия о целесообразности содержания тяжелобольного человека в колонии, поскольку в исправительном учреждении ему вряд ли могут оказывать необходимую медицинскую помощь. Раздавались призывы изменить меру пресечения Мамаеву.

Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Июл 12 2017 в 9:49 PDT

На ситуацию незамедлительно отреагировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая приняла самое активное участие в судьбе инвалида. На прошлой неделе она посетила Мамаева в больнице. Омбудсмен заявила, что продолжит ходатайствовать о его освобождении. Кроме того, она подготовила проект закона об обязательном освобождении из под стражи тяжелобольных осужденных.

В понедельник, 17 июля, в Тимирязевский суд Москвы поступило адвокатское ходатайство об изменении меры пресечения Мамаеву, осужденному за разбой. Медики подтвердили невозможность содержания Мамаева под стражей.

