В Петербурге покажут новейший фрегат ВМФ России
"Адмирал Макаров" – совершенно новый корабль, который пока еще проходит заводские испытания. Как отметил старший научный сотрудник Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга Валерий Исин, участие в параде корабля, который еще не входит в состав флота, является уникальным событием для советского и современного российского флота. "Раньше все корабли приходили "отплаванные и намоленные", а этот совсем чистый, новый", – цитирует эксперта ФАН.
Но помимо "Адмирала Макарова", еще одним дебютантом парада станет корвет "Стойкий". По мнению Исина, отличительными особенностями обоих судов является использование технологии малозаметности. "Это современные корабли, с самым современным противовоздушным и противолодочным наступательным и оборонительным вооружением. Оба судна сделаны по технологии "стелс" с закрытой надстройкой, которая выполнена из многослойных композиционных материалов. Они и обеспечивают ту самую малую радиолокационную заметность", – пояснил специалист.
Кроме того, подчеркнул он, корабли оснащены системами радиоэлектронного противодействия. "Но корвет "Стойкий" – это судно ближней оперативной зоны, которое в отличие от фрегата, выполняет совсем другие задачи – оборону побережья. Фрегат же будет базироваться в Крыму, выполняя задачи по охране полуострова", – сказал научный сотрудник.
По словам эксперта, личный состав двух новейших судов проходит обучение в специализированных центрах подготовки. "Обучение происходит на современных компьютерных тренажерах, которые создают максимально приближенные к реальности ситуации. Поэтому контрактники приобретают все необходимые навыки и знания, которые позволят охранять рубежи нашей страны", – резюмировал Исин.
В настоящее время в Северной столице проводится репетиция парада в честь Дня Военно-морского флота России. Для прохода судов в акватории Невы были разведены четыре моста в центральной части города – Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный. Всего в праздновании примут участие более 40 боевых судов. В настоящее время техника отрабатывает элементы движения в строю, удержания заданного курса и другие маневры.
Помимо водной составляющей мероприятия, в параде будет задействована авиация. В небо над Санкт-Петербургом поднимутся палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, противолодочные вертолеты Ка-27 и Ка-29, а также другие боевые воздушные единицы.
Фрегат "Адмирал Макаров" – это третий по счету корабль проекта 11356. Свое название получил в честь прославленного флотоводца, вице-адмирала флота Российской империи Степана Макарова. На вооружении корабля находятся крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные ракеты "Оникс" и другие элементы арсенала. Все они позволяют кораблю успешно бороться с флотом вероятного противника.
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