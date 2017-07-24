В Самаре 5-летний мальчик умер в кресле стоматолога

В Самаре во время визита к стоматологу умер ребенок. Пятилетний мальчик скончался после начала процедуры общего обезболивания.

По предварительным данным, у него произошло нарушение сердечного ритма. Врачам не удалось спасти мальчика. Расследованием происшествия занимаются сотрудники областного управления Следственного комитета, передает "Газета.ru".