В Самаре 5-летний мальчик умер в кресле стоматолога

В Самаре во время визита к стоматологу умер ребенок. Пятилетний мальчик скончался после начала процедуры общего обезболивания.
По предварительным данным, у него произошло нарушение сердечного ритма. Врачам не удалось спасти мальчика. Расследованием происшествия занимаются сотрудники областного управления Следственного комитета, передает "Газета.ru".
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