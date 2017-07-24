Туриста унесло в море на матрасе

О ЧП в Красноярском водохранилище, которое также называют морем, рассказал директор региональной организации "Спасатель" Александр Кобец. "Туриста со стороны Хакасии вынесло в Красноярское море. Он уснул и не заметил, как отдалился от берега", – цитирует специалиста Lenta.ru.

Спасатели нашли отдыхающего через полчаса после поступления сигнала, на берег его доставили на катере. Отмечается, что в тот день на водохранилище были волны и сильный ветер.