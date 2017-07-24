Россиян возмутило ЧП с четырехлетней девочкой в Норильске

Водитель автобуса в Норильске закрыл двери, не заметив, что четырехлетняя девочка не успела зайти. Ее нога оказалась зажатой, и транспорт тащил ребенка за собой до тех пор, пока его не остановили очевидцы.

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала, что материалами этого дела заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил Главному следственному управлению установить обстоятельства происшествия, передает ТАСС. По словам представителя СКР, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"На опубликованной в СМИ видеозаписи видно, как девочка с женщиной пытаются войти в автобус, в этот момент его двери захлопываются, транспортное средство начинает движение и тащит ребенка по асфальту за собой", – рассказала Петренко. По ее словам, водитель остановил автобус лишь когда за ним побежали очевидцы происшествия.

Сообщается, что вскоре после инцидента девочку с ушибами и ссадинами доставили в больницу. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. В отношении водителя уже составлен протокол о нарушении ПДД. "Нарушителю грозит штраф в размере от десяти до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", – цитирует РИА Новости представителя МВД.

Пользователи Сети возмущены действиями норильского водителя. "Одуреть!!! Загрызла бы урода!!" – написала в социальной сети "ВКонтакте" Александра Блинцова. Многие отметили, что в конце опубликованной записи видно, что в автобус забежал один из очевидцев ЧП. "Надеюсь, тип в футболке побежал ему голову пробивать", – отметил Дмитрий Евдокимов.

Напомним, инцидент произошел 22 июля 2017 года в Норильске. Вскоре в группе "Жесть Норильска" в социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы записи с камер видеонаблюдения в районе ЧП. На кадрах видно, что остановить автобус попытались многие свидетели происшествия.