Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии

Происшествие случилось днем 16 июля около дома отдыха "Ахун" Учалинского района. Спрятавшийся от дождя мужчина скончался на месте от удара молнии.

По предварительной информации, отдыхающие из "Ахуна" собрались на природе. Компания играла на свежем воздухе на музыкальных инструментах.

Когда начался дождь с грозой, все спрятались под "грибком"-навесом. Однако один из грозовых разрядов стал для 49-летнего музыканта роковым. Удар убил его на месте. Еще один мужчина госпитализирован, сообщает Следственный комитет России по республике Башкортостан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, этим летом довольно часты случаи гибели людей и животных от молнии. Как писали ранее Dni.Ru, в Домодедовском районе Подмосковья 38-летний мужчина погиб во время грозы. Трагедия произошла на стройплощадке. Сразу после удара молнии он потерял сознание, а прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Кроме того, несколько человек погибли от последствий грозы и ливня в столице во время "бури века".

Публикация от Алёна �� (@ajlenam) Июл 17 2017 в 9:14 PDT

Еще одно происшествие случилось в Костанайской области Казахстана. Там молния ударила в отару. В результате происшествия погибли пастух и полторы тысячи овец.