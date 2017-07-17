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Молния убила прятавшегося под "грибком" музыканта в Башкирии

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Происшествие случилось днем 16 июля около дома отдыха "Ахун" Учалинского района. Спрятавшийся от дождя мужчина скончался на месте от удара молнии.
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По предварительной информации, отдыхающие из "Ахуна" собрались на природе. Компания играла на свежем воздухе на музыкальных инструментах.

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Когда начался дождь с грозой, все спрятались под "грибком"-навесом. Однако один из грозовых разрядов стал для 49-летнего музыканта роковым. Удар убил его на месте. Еще один мужчина госпитализирован, сообщает Следственный комитет России по республике Башкортостан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, этим летом довольно часты случаи гибели людей и животных от молнии. Как писали ранее Dni.Ru, в Домодедовском районе Подмосковья 38-летний мужчина погиб во время грозы. Трагедия произошла на стройплощадке. Сразу после удара молнии он потерял сознание, а прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. Кроме того, несколько человек погибли от последствий грозы и ливня в столице во время "бури века".

Еще одно происшествие случилось в Костанайской области Казахстана. Там молния ударила в отару. В результате происшествия погибли пастух и полторы тысячи овец.

Автор: Людмила Фоканова17 июля 2017, 19:46

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