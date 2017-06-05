В Кузбассе пьяный шахтер перерезал коллег
Трагедия случилась во время развоза по домам сотрудников шахты "Талдинская". В автобусе они употребляли спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, передает НТВ.ru со ссылкой на Следственный комитет по Кемеровской области.
Горняки отметили, что коллега живет в отдаленном районе, из-за чего водителю автобуса приходится делать большой крюк. После этого 42-летний злоумышленник выхватил нож и направился к обидчикам.
Вставший на его пути 34-летний шахтер получил в грудь удар ножом, от которого скончался на месте. Остальные попытались оказать помощь, однако тоже пострадали. Четыре человека госпитализированы.
Преступник сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.
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