Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера

На северо-востоке столицы в ходе распития алкоголя между двумя пенсионерами возникла ссора, которая переросла в поножовщину, передает сетевое издание m24.ru. В ходе конфликта 66-летний мужчина нанес 75-летнему оппоненту множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался.
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