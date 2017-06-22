ДТП с "пьяным" мальчиком Муж Жасмин получил 7,5 года тюрьмы Эксклюзив Интервью Дом-2

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Регионы

Стало известно о коме российского губернатора

Аман Тулеев. Фото: government.ru
Замгубернатора Кемеровской области Валерий Цой сообщил, что глава региона Аман Тулеев перенес серьезную операцию на позвоночнике, но сейчас его состояние стабильно. Однако источник в медицинских кругах Кемерова опроверг эту информацию.
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Тулеев проходит реабилитацию в больнице №3 города Кемерово с 11 июня. По словам Цоя, ему проводилась плановая операция в немецкой клинике и врачи приняли решение "существенно увеличить размер оперативного вмешательства".

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Замгубернатора отметил, что процедура продолжалась девять часов, но затем развилось послеоперационное осложнение "в виде пневмонии". При этом, по его словам, руководитель региона "рвется в бой" и его состояние стабильно.

Однако, по данным источника в медицинских кругах Кемерова, на самом деле здоровье Тулеева вызывает серьезнейшие опасения, сообщает "МК-Кузбасс". "Насколько известно, во время операции пациент впал в кому, из которой его удалось вывести", – сообщил собеседник издания.

Специалист отметил, что бесследно такие вещи для организма не проходят, поэтому "гарантировать полное восстановление никто не решится". Медик полагает, что причиной комы могла стать продолжительная операция, во время которой пациент долгое время находился под наркозом.

По словам источника, это само по себе является серьезным испытанием. А с учетом солидного возраста Амана Тулеева длительная операция особенно опасна.

Автор: Людмила Фоканова22 июня 2017, 13:43

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