Новгородцы отметили День России в Кремле

В Великом Новгороде 12 Июня отметили торжествами в сердце города – Кремле. В рамках торжеств по случаю Дня России полтора десятка местных школьников получили паспорта. Самый главный документ каждому из них вручил лично временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин и мэр города Юрий Бобрышев.

Памятник "Тысячелетию России" стал центром празднования Дня России в Великом Новгороде. По периметру площадки в Кремле выстроились знаменосцы с флагами, а в импровизированном зрительном зале собрались заслуженные горожане, представители власти, духовенства.



Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Никитин, новгородц по-особенному относятся к истории страны. "Патриотизм – это основа культурного кода жителей нашего региона, и очень важно передать это чувство детям, помочь им узнать величие и благородство нашей страны", – сказал он, открывая торжества в честь Дня России..

И сегодня же 15 молодых новгородцев, которым исполнилось 14 лет, получили паспорта из рук врио главы региона. Среди школьников – участники городского исторического конкурса "Мы – граждане России", победители и призеры спортивных состязаний, общественные активисты.

В ходе праздника перед собравшимися у концертной площадки выступил ансамбль барабанщиков из Санкт-Петербурга и группа "Патриоты" Военной академии материально-технического обеспечения. В течение дня перед жителями города и гостями также выступят три оркестра – духовой, русских народных инструментов и камерный оркестр филармонии. Они продемонстрируют новгородцам виртуозное владение музыкальными инструментами.

Кроме того, у Новгородского театра драмы пройдет флешмоб коллективов областного Дома молодежи и центра подготовки граждан к военной службе. Центром притяжения любителей спорта стали корты в Кремлевском парке города и местные спортплощадки, где проходят, в том числе футбольные матчи среди детских команд, силовое многоборье и все желающие сдают нормы ГТО.

Для любителей книг в новгородском Кремле открылась VI межрегиональная книжная ярмарка. Новинки представляют петербургские и московские издатели. Кульминацией праздника, отмечает ТАСС, станет исполнение на Софийской площади российского гимна. Для этого организован сводный хор Дворца творчества юных и взрослых музыкальных коллективов – всего около 200 человек.