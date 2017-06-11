Четвертый Офицерский бал пройдет в Севастополе

В Севастополе при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора города Дмитрия Овсянникова состоится IV Большой севастопольский благотворительный Офицерский бал. Главная тема мероприятия в этом году – "Герой нашего времени".

Бал состоится на площади Михайловской береговой батареи. В рамках мероприятия пройдет военный бальный парад, танцевальная программа, бальные игры, дефиле военно-духового оркестра.

Кроме того, состоятся выступления мастеров вокального и хореографического искусства, ужин, а также благотворительный аукцион и лотерея. Под открытым небом на берегу Черного моря более 100 офицерских и столько же гражданских пар закружатся в танце под музыку оркестра.

Как отметил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, для города важно, чтобы статус русского офицерства повышался с каждым годом, чтобы к нему был интерес на самом высоком уровне.

"Это демонстрация традиций русского флота, духа офицерства, образец благородного стиля. Именно в Севастополе проведение такого мероприятия органично с точки зрения соприкосновения истории и современности. Оно вызывает интерес не только у севастопольцев. Наш Офицерский бал собирает все больше гостей со всей России", – сказал он.

Организатором мероприятия выступило сообщество "Благородное собрание Севастополя" при активном содействии Черноморского флота России и правительства Севастополя. Принять участие в балу могут гости со всей страны, разделяющие его ценности и культуру.