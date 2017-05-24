Заключенному пытались передать телефон с помощью иконы

На имя мужчины, отбывающего наказание за разбой и грабеж в исправительной колонии №26 в Свердловской области, пришло заказное письмо. "В письме оказалась икона в пластмассовом футляре. В коробе иконы был ухищренным способом спрятан сенсорный сотовый телефон черно-белого цвета с флеш-картой", – цитирует URA.Ru руководителя регионального управления ФСИН Александра Левченко.