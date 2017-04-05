Rusatom Healthcare принял первого пациента в Челябинске
Уникальный диагностический комплекс, доступный теперь и жителям
Челябинской области, работает на отечественном сырье. Необходимый для
проведения исследований ультра-короткоживущий изотоп фтора-18 доставляется в
столицу Южного Урала из расположенного поблизости города атомщиков Снежинска.
Планируется, что новейшая диагностика будет доступна не только населению Челябинской области. Приехать на исследования смогут и жители других регионов Урала. Чтобы попасть на прием к специалисту, будет достаточно лишь направления врача-онколога.
Все пациенты, направляемые на диагностику, будут обслуживаться за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области. Кроме того, возможно использование для оплаты системы межбюджетных трансфертов. То есть для пациента в рамках утвержденных квот услуга ПЭТ-диагностики будет абсолютно бесплатной. Конечно, возможен и прием на обследование на платной основе, но он будет осуществляться только по направлению врача.
Отметим, что циклотронно-радиохимический комплекс "ЯМТ-Снежинск" – это первый подобный проект "Росатома" в сфере ядерной медицины. Он включает в себя всю цепочку собственных технологий и услуг российских атомщиков.
На первом этапе было создано производство изотопов на базе отечественного циклотрона НИИ электрофизической аппаратуры имени Ефремова (НИИТФА) и радиохимического комплекса, включающего в себя также оборудование этого росатомовского института. Примечательно, что наработка и синтез радиофармпрепаратов производится непосредственно на месте, в онкодиспансере.
По словам гендиректора Rusatom Healthcare Дениса Чередниченко, в НИИТФА работает циклотронно-радиохимический комплекс, который поставляет открытые радионуклидные источники для ПЭТ-диагностики. "Кроме этого мы намерены создавать центры радиационной обработки медицинских изделий и даже продуктов питания", – рассказал он.
Rusatom Healthcare – это "дочка" "Росатома". Компания была создана, для интеграции бизнесов и технологий, связанных с развитием ядерной медицины на базе собственных препаратов и оборудования. Вслед за "ЯМТ-Снежинск" компания сосредоточится на реализации проектов центра ядерной медицины на площадке НИИТФА в Москве, а также регионального медцентра на острове Русский во Владивостоке. "В нашем случае слово healthcare – более емкое понятие, чем "здравоохранение", – подчеркнул Чередниченко. – Мы будем заниматься целым комплексом технологий для улучшения качества жизни людей".
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