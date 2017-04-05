Мигранта с килограммом героина поймали в Подмосковье

В Мытищах сотрудники полиции задержали уроженца Средней Азии, у которого при себе оказался килограмм героина. "В ходе личного досмотра у злоумышленника были обнаружены и изъяты четыре свертка с порошкообразным веществом внутри", – цитирует агентство "Москва" представителя регионального МВД. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.