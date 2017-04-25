Житель Урала порезал шумных соседей

Расследование уголовного дела в отношении жителя Североуральска, который обвиняется в убийстве двух человек и ранении третьего, завершено. Материалы дела переданы в суд. Полиции удалось восстановить события роковой ночи 7 сентября 2016 года, когда произошло преступление. Мужчина уложил спать своего маленького ребенка и лег сам. Проснувшись из-за шума за стеной, он отправился к соседям, чтобы попросить их вести себя потише. "Произошел конфликт и драка. Мужчина вооружился найденным в квартире ножом и начал наносить удары. Пострадавший скончался на месте. Также мужчина начал бить ножом двух женщин. Одна погибла на месте, а другая раненая сумела выбежать из квартиры", – цитирует URA.RU старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета.