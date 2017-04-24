Чемпион России попал в реанимацию после драки

Многократный победитель чемпионатов России по борьбе, обладатель Кубка мира Александр Богомоев попал в реанимацию. Во время драки в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области его ударили трубой в живот.

Александр Богомоев получил разрыв селезенки, в результате чего произошла сильная кровопотеря, сообщает Life.ru. Спортсмен уже прооперирован, его здоровью ничто не угрожает.

По данным следствия, 30-летний тренер по борьбе Баир Ильин вступил в конфликт с депутатом районной думы Антоном Асалхановым. Они нанесли друг другу травмы, тренер получил проникающие ножевые ранения легкого и почки. В потасовке участвовал и Богомоев.

Примечательно, что во время драки, помимо ножа и трубы, в ход пошел топор. Врачи диагностировали у Асалханова ушибленную рану головы, нанесенную обухом, передают "Вести.Иркутск".

Александр Богомоев – борец вольного стиля, трижды чемпион России и победитель I Европейских игр. В 2011 году завоевал золото на Кубке мира.